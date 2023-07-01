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Пригожин мог стоять за выводом миротворцев ООН из Мали, - Кирби

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Суббота 01 июля 2023 02:59
Пригожин мог стоять за выводом миротворцев ООН из Мали, - Кирби Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог стоять за выводом миротворческого контингента ООН (MINUSMA) из Мали.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Кирби заявил, что в США знают о сотрудничестве переходных властей страны с "вагнеровцами" в вопросе информирования генсека ООН о решении Мали отказаться от помощи миротворцев.

Сам Пригожин был заинтересован в выводе MINUSMA, чтобы "продвигать интересы своей собственной частной компании". К тому же, в США есть информация, что переходное правительство страны заплатило "Вагнеру" более 200 млн долларов с конца 2021 года, когда силы ЧВК начали работать в стране.

В настоящее время Вашингтон не видит признаков того, что "Вагнер" отказывается от намерения эксплуатировать африканские страны, "несмотря на события прошлых выходных".

Вывод миротворцев ООН из Мали

Миротворческий контингент ООН работал на Мали с 2013 года. С тех пор в стране произошло несколько госпереворотов, а нынешняя военная хунта регулярно конфликтовала с миссией MINUSMA.

Две недели назад они обратились в ООН с просьбой вывести своих миротворцев из страны, а вчера Совбез ООН принял решение сделать это. Так, миротворческий контингент покинет страну до 1 января 2024 года.

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