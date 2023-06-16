Власти Мали обратились к ООН с требованием вывести миротворцев из страны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп на заседании Совбеза ООН, такое решение связано с тем, что миротворцы ООН не помогли стабилизировать страну.

Диоп сказал совету, что существует "кризис доверия между властями Мали и MINUSMA".

"В свете всего вышеупомянутого правительство Мали просит немедленно вывести МИНУСМА", - сказал он.

Миротворческая миссия ООН

Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) была основана резолюцией 2100 Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Ее целью является поддержание политических процессов в этой стране и выполнение ряда задач по обеспечению безопасности.

Ранее временное правительство Мали заявило, что глава отдела по правам человека миротворческой миссии ООН имеет 48 часов, чтобы покинуть страну, поскольку ее объявили персоной нон грата.

Напомним, хунта Буркина-Фасо потребовала от Франции вывода военных с территории страны в течение месяца. Власти также выдворили посла Франции.

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