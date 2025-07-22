ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Малыми группами и пешком: в ЦПД раскрыли, как россияне пытаются прорваться в Покровск

Вторник 22 июля 2025 15:55
UA EN RU
Малыми группами и пешком: в ЦПД раскрыли, как россияне пытаются прорваться в Покровск Фото: Россияне малыми группами пытаются прорваться в Покровск (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россияне вынуждены менять тактику в Донецкой области из-за высокой насыщенности линии фронта дронами. Из-за большой концентрации оккупанты продвигаются малыми штурмовыми группами

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По словам Коваленко, использование бронетехники, мотоциклов и другого транспорта стало слишком рискованным, потому что беспилотники эффективно обнаруживают и уничтожают врага.

"Приходится идти пешком по 10-15 километров. Соответственно война изменилась до малых штурмовых групп по 5-10 человек, иногда 15, которые пытаются выбрать разные участки и проползать", - сказал он.

Такая тактика продвижения особенно заметна возле Покровска, где врагу иногда удается проникать ближе к городу, но его группы оперативно обнаруживают и уничтожают благодаря дронам.

Планируемое наступление РФ на лето 2024 года, которое готовилось заранее и предусматривало использование резервов, задержалось из-за реалий войны.

Он отметил, что враг пытается "сжечь" накопленные резервы, чтобы показать хоть какие-то успехи на поле боя.

Это должно создать иллюзию продвижения, которую впоследствии Россия планирует использовать для манипуляций во время переговорного процесса.

Ситуация на Покровском направлении

Покровск и окружающие районы Донетчины остаются одной из самых горячих точек на фронте, где в последнее время наблюдается обострение боевых действий. Генштаб ВСУ регулярно сообщает об интенсивных столкновениях в этом направлении.

Аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что в ближайшие месяцы российские войска могут попытаться окружить Покровск, а также обойти позиции украинских сил обороны с запада, чтобы ослабить их оборону.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что в районе Покровска действовала российская диверсионно-разведывательная группа, которая пыталась проникнуть в город, однако ее действия были своевременно пресечены.

Подразделения Объединенных территориальных оборонительных сил Донетчины продолжают активную борьбу с врагом и эффективно блокируют все попытки прорыва и диверсионных атак в этом регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
Новости
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки