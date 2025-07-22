Малыми группами и пешком: в ЦПД раскрыли, как россияне пытаются прорваться в Покровск
Россияне вынуждены менять тактику в Донецкой области из-за высокой насыщенности линии фронта дронами. Из-за большой концентрации оккупанты продвигаются малыми штурмовыми группами
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
По словам Коваленко, использование бронетехники, мотоциклов и другого транспорта стало слишком рискованным, потому что беспилотники эффективно обнаруживают и уничтожают врага.
"Приходится идти пешком по 10-15 километров. Соответственно война изменилась до малых штурмовых групп по 5-10 человек, иногда 15, которые пытаются выбрать разные участки и проползать", - сказал он.
Такая тактика продвижения особенно заметна возле Покровска, где врагу иногда удается проникать ближе к городу, но его группы оперативно обнаруживают и уничтожают благодаря дронам.
Планируемое наступление РФ на лето 2024 года, которое готовилось заранее и предусматривало использование резервов, задержалось из-за реалий войны.
Он отметил, что враг пытается "сжечь" накопленные резервы, чтобы показать хоть какие-то успехи на поле боя.
Это должно создать иллюзию продвижения, которую впоследствии Россия планирует использовать для манипуляций во время переговорного процесса.
Ситуация на Покровском направлении
Покровск и окружающие районы Донетчины остаются одной из самых горячих точек на фронте, где в последнее время наблюдается обострение боевых действий. Генштаб ВСУ регулярно сообщает об интенсивных столкновениях в этом направлении.
Аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что в ближайшие месяцы российские войска могут попытаться окружить Покровск, а также обойти позиции украинских сил обороны с запада, чтобы ослабить их оборону.
В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что в районе Покровска действовала российская диверсионно-разведывательная группа, которая пыталась проникнуть в город, однако ее действия были своевременно пресечены.
Подразделения Объединенных территориальных оборонительных сил Донетчины продолжают активную борьбу с врагом и эффективно блокируют все попытки прорыва и диверсионных атак в этом регионе.
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