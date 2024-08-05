В Мали заявили о разрыве дипотношений с Украиной

В пресс-службе Министерства управления территориями и децентрализации этой африканской страны обнародован соответствующий документ.

Кроме того, спикер переходного правительства Мали полковник Абдулай Майга опубликовал выдержку из коммюнике в своем Twitter-аккаунте (X).

Правительство Мали заявляет о разрыве дипломатических отношений с Украиной (фото: скрин twitter.com/colonel_maiga)

Малийская сторона заявляет, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов якобы признал роль Киева в тяжелом поражении от туарегов 25-27 июля сил ВС Мали и российских "вагнеровцев", которых дружественное к Москве Бамако привлекает для усиления своей армии.

Малийская хунта также считает, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров демонстрировал в своих комментариях "поддержку страной международного терроризма, в частности в Мали".

Бамако считает, что таким образом Украина будто бы вмешивается в дела Мали.

В документе пишется, что "после тщательного изучения ситуации переходное правительство Республика Мали подчеркивает, что действия украинской власти являются нарушением суверенитета Мали, уже выходят за рамки иностранного вмешательства, осуждены сами по себе и являются явной агрессией".

Поэтому, заявляет хунта, она решила "немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Мали и Украиной" и поручить "компетентным судебным органам" изучить замечания Юсова и Пивоварова.

Кроме того, в коммюнике переходного правительства Мали звучат стандартные и традиционные кремлевские нарративы о якобы "нацистском режиме" в Украине.

Что предшествовало

Напомним, в конце июля повстанцы-туареги из движения CSP-PSD распространили в сети материалы, демонстрирующие разгромленную колонну наемников ЧВК "Вагнер" в Мали. Детальнее о нападении и о том, кто такие туареги, - читайте вматериале РБК-Украина.

Добавим, недавно повстанцы-туареги назвали количество уничтоженных наемников.

Вчера в воскресенье, 4 августа, стало известно, что Сенегал вызвал посла Украины Юрия Пивоварова из-за комментария в Facebook, якобы уничтожении туарегами колонны ППК "Вагнера".

Ситуация в Мали

Ранее сообщалось, что еще в 2012 году и на фоне боев между повстанцами и правительством и государственным переворотом президент Амаду Тумани Туре, а солдаты создали Национальный комитет по восстановлению демократии и государства, взяли под свой контроль Бамако и приостановили действие конституции страны.

В феврале 2015-го сторонами было подписано соглашение о прекращении огня, однако боевые действия низкой интенсивности продолжаются в Мали и поныне.

В стране с 2013 года работал миротворческий контингент ООН и с тех пор в Мали произошло несколько госпереворотов, а нынешняя военная хунта регулярно конфликтовала с силами ООН на Мали (MINUSMA).

Летом прошлого года они обратились в ООН с просьбой вывести своих миротворцев из страны, а после Совбеза ООН принял решение сделать это. Так, миротворческий контингент должен покинуть страну до 1 января 2024 года.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что за выводом миротворцев мог стоять бывший глава "Вагнера" Евгений Пригожин.

Позже аналитики ISW отметили, что Аль-Каида может воспользоваться уходом миротворцев и планами "Вагнера" захватить базы ООН. В то же время сообщалось, что у российских и малийских боевиков недостаточно ресурса, чтобы захватить базы.