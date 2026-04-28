В Мали повстанцы отбили город-символ обещаний России

Вывод российских сил

Bloomberg пишет, что Кидал был потерян в результате скоординированной серии атак на военные объекты по всей стране. Город находился под контролем малийских военных и связанных с Россией сил с 2023 года, после того как ранее его удерживали повстанцы.

После потери контроля так называемый "Африканский корпус", который подчиняется Министерству обороны РФ и пришел на смену группировке "Вагнер", заявил о выводе своих подразделений из Кидалала.

В заявлении утверждалось, что это "совместное решение" с властями Мали, однако эксперты расценивают ситуацию как серьезную неудачу Москвы.

Оценки экспертов

"Это будет ударом для России. То, что россияне договариваются о выходе из Кидаля, оставляя своих малийских коллег позади, не создает хорошего впечатления о них как о партнерах в сфере безопасности", - сказала Нина Вилен, директор африканской программы в Королевском институте международных отношений Эгмонт.

По мнению экспертов, бегство россиян разрушает миф о том, что Москва может обеспечить стабильность там, где западные силы потерпели неудачу.

"Мали осознает, что Россия не является решением их проблем безопасности. И, вероятно, Нигер и Буркина-Фасо сделают такой же вывод из событий выходных", - отметил Ульф Лессинг, директор Сахельской программы Фонда Конрада Аденауэра.

В соцсетях было обнародовано непроверенное видео, на котором, как утверждается, российские военные покидают базу в районе боевых действий на пикапах и внедорожниках, тогда как повстанцы празднуют контроль над территорией с оружием.

По имеющимся данным, пока российские войска покидают базы на пикапах, местное население обвиняет их в предательстве. Политический аналитик Умар Берте подчеркивает, что хотя армия и Вагнеровцы захватили Кидал в 2023 году, сегодня "ситуация с безопасностью в Мали еще более критическая, чем когда-либо".

Bloomberg отмечает, что минобороны РФ и представители армии Мали пока не предоставили официальных комментариев относительно разгрома своих позиций.

Гибель союзника Кремля

Ситуация для пророссийского режима осложняется гибелью ключевого союзника Кремля.

Как отмечают военные чиновники, министр обороны Мали Садио Камара, известный под прозвищем "Мистер Россия", погиб 25 апреля в результате теракта-смертника, направленного на его дом.

Мали входит в Альянс государств Сахеля вместе с Нигером и Буркина-Фасо - тремя странами, где власть захватили военные хунты в период 2021-2023 годов.

После разрыва отношений с Францией эти государства обратились к России за военной поддержкой, привлекая в частности так называемый "Африканский корпус", который действовал совместно с местными силами, в частности во время операций по возвращению Кидала в 2023 году.