В Мали ликвидировали "вагнеровца", который тренировал российского боксера Поветкина, - источники
В Республике Мали ликвидирован наемник частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", экс-тренер российского боксера Александра Поветкина.
Об этом сообщают источники РБК-Украина в украинской разведке.
Речь идет о бывшем тренере Поветкина Игоре Несторове.
"Вагнеровца" был ликвидирован во время выполнения им "боевого задания" в Мали. Ранее наемники утверждали, что якобы "выполнили миссию", но продолжают нести потери на территории республики.
Фото: Игорь Нестеров и боксер Александр Поветкин (источники РБК-Украина)
Игорь Несторов
Преступник с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (РФ) участвовал в войне против Украины и позировал на фото вместе с другими российскими террористами.
Отдельно стоит добавить и то, что лично Поветкин, который является воспитанником ликвидированного террориста, также поддержал войну против Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в середине июня был ликвидирован предатель Михаил Грицай. Как рассказали источники РБК-Украина, ликвидация была операцией Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
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