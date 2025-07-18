ua en ru
Пт, 18 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Малі ліквідували "вагнерівця", який тренував російського боксера Повєткіна, - джерела

П'ятниця 18 липня 2025 11:28
UA EN RU
В Малі ліквідували "вагнерівця", який тренував російського боксера Повєткіна, - джерела Фото: Ігор Нестеров та боксер Олександр Повєткін (джерела РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

В Республіці Малі ліквідовано найманця приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", екстренера російського боксера Олександра Повєткіна.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна в українській розвідці.

Мова йде про колишнього тренера Повєткіна Ігоря Несторова.

"Вагнерівця" було ліквідовано під час виконання ним "бойового завдання" в Малі. Раніше найманці стверджували, що нібито "виконали місію", але продовжують зазнавати втрат на території республіки.

Фото: Ігор Нестеров та боксер Олександр Повєткін (джерела РБК-Україна)

Ігор Несторов

Злочинець від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (РФ) брав участь у війні проти України та позував на фото разом з іншими російськими терористами.

Окремо варто додати й те, що особисто Повєткін, який є вихованцем ліквідованого терориста, також підтримав війну проти України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в середині червня було ліквідовано зрадника Михала Грицая. Як розповіли джерела РБК-Україна, ліквідація була операцією Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні
Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні