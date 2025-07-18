В Малі ліквідували "вагнерівця", який тренував російського боксера Повєткіна, - джерела
В Республіці Малі ліквідовано найманця приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", екстренера російського боксера Олександра Повєткіна.
Про це повідомляють джерела РБК-Україна в українській розвідці.
Мова йде про колишнього тренера Повєткіна Ігоря Несторова.
"Вагнерівця" було ліквідовано під час виконання ним "бойового завдання" в Малі. Раніше найманці стверджували, що нібито "виконали місію", але продовжують зазнавати втрат на території республіки.
Фото: Ігор Нестеров та боксер Олександр Повєткін (джерела РБК-Україна)
Ігор Несторов
Злочинець від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (РФ) брав участь у війні проти України та позував на фото разом з іншими російськими терористами.
Окремо варто додати й те, що особисто Повєткін, який є вихованцем ліквідованого терориста, також підтримав війну проти України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в середині червня було ліквідовано зрадника Михала Грицая. Як розповіли джерела РБК-Україна, ліквідація була операцією Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.
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