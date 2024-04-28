ua en ru
Вс, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия уже 180 раз атаковала ТЭС в Украине с февраля 2022 года

Украина, Воскресенье 28 апреля 2024 14:33
UA EN RU
Россия уже 180 раз атаковала ТЭС в Украине с февраля 2022 года Фото: россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС 11 апреля (centrenergo com)
Автор: Наталия Гурковская

В ДТЭК посчитали общее количество атак на украинские теплоэлектростанции с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Если считать с начала полномасштабного вторжения, то это уже оккупанты почти 180 раз обстреляли наши теплоэлектростанции", - рассказал он.

По его словам, произошедший 27 апреля обстрел окупантов был четвертой большой атакой после аналогичных обстрелов 22, 29 марта и 11 апреля.

"Сейчас анализируем последствия этой атаки (27 апреля, - ред), повреждения серьезные. Четыре станции получили достаточно значительные повреждения", - добавил Сухарук.

Атаки РФ на ТЭС в Украине

Российские войска постоянно атакуют теплоэлектростанции в Украине. Так, во время атаки 22 марта ударами РФ были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

29 марта во время очередного обстрела были атакованы сразу три теплоэлектростанции в Украине. В частности, был ранен энергетик. Тогда сообщалось об общей сложности 160 ударах по теплоэлектростанциях с начала вторжения.

11 апреля во время массированного удара по Украине была полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области. До этого она была самым крупным поставщиком электроэнергии сразу в три региона - в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

А в ночь на 27 апреля российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС
NEWS
Мобилизация, сессия НМТ, правила для водителей и праздники: каких изменений ждать в мае
Мобилизация, сессия НМТ, правила для водителей и праздники: каких изменений ждать в мае
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится