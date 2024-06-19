В Малехове возле Львова снова раздался взрыв

"Снова взрыв в Малехове", - говорится в его публикации в Telegram в 05:22.

За несколько минут до этого городской голова Львова информировал о работе сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеских ударных беспилотников, которые были вновь зафиксированы в регионе.

Садовый также призвал местных жителей не покидать укрытия.

Уже в 05:25 он заявил об отбое воздушной тревоги во Львовской области и добавил, что последствия вражеской атаки выясняются.

"Детали уточняем", - написал он.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось о работе ПВО возле Львова из-за ударного беспилотника, который был зафиксирован в окрестностях города. Мэр Львова Садовый рассказал о попадании в селе Малехов, и о ранении мужчины-охранника, 70 лет. Он был госпитализирован.

Впоследствии во львовской мэрии уточнили последствия и показали фото. Так, из-за вражеской воздушной атаки в Малехове были повреждены многоэтажки, здания в частном секторе и офисное помещение.

Добавим, перед этим стало известно, что один из "Шахедов" был сбит силами ПВО в Днепропетровской области в Криворожском районе.