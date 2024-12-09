Grok AI от Илона Маска: что известно о чат-боте и чем он отличается от ChatGPT

Чат-бот ИИ Grok от Илона Маска стал доступен для бесплатных пользователей на X (Twitter). Изменение было замечено несколькими пользователями в пятницу, и теперь подписчики без премиум-аккаунта могут отправлять до 10 сообщений Grok каждые два часа.

О том, чем чат-бот Grok на базе ИИ отличается от ChatGPT, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт про технологии и стартапы Built In .

Что может Grok

Grok - это AI-чат-бот, разработанный xAI, способный выполнять разнообразные задачи, включая написание электронных писем, отладку кода и генерацию идей. Он использует сложные нейронные сети и данные своего обучения для создания текстов на естественном, похожем на человеческий языке.

В отличие от других чат-ботов, Grok известен своим нестандартным подходом: он готов отвечать на табуированные или потенциально опасные запросы, например, давая советы в нетривиальной форме.

Основной акцент разработчики сделали на создании ироничного, игривого чат-бота, отражающего стиль общения Илона Маска.

Grok позволяет обрабатывать несколько запросов одновременно, с возможностью переключения между ними. Он также интегрирован с инструментами, такими как Visual Studio, а текстовые ответы можно сохранять в редакторе Markdown для последующего использования.

Grok и ChatGPT: чем они отличаются

Grok имеет доступ к информации в реальном времени, ChatGPT - нет

Grok имеет преимущество в доступе к информации в реальном времени через платформу X (бывший Twitter), позволяя ему ссылаться на актуальные события, такие как война в Украине или Суперкубок 2024 года.

В отличие от ChatGPT, чьи бесплатная и платная версии ограничены знаниями до января 2022 года и апреля 2023 года соответственно, Grok способен цитировать реальные посты на X для обоснования своих выводов.

Однако Vice указывает на недостатки Grok, связанные с его склонностью распространять неточные данные о текущих событиях. Это связано с наличием дезинформации и разжиганием ненависти на платформе X, которые усилились после ее приобретения Илоном Маском в 2022 году.

Grok менее политкорректен, чем ChatGPT

Grok отличается меньшей политкорректностью по сравнению с ChatGPT. По словам Илона Маска, он разработан для честных и прямых ответов, не оглядывающихся на рамки политической корректности. Эта концепция отражает убеждение Маска в максимальной свободе слова.

В отличие от Grok, многие крупные компании, такие как OpenAI и Anthropic, стремятся сделать своих ИИ более сдержанными. Например, GPT-4 в платной версии ChatGPT избегает “запрещенного контента” на 82 процента чаще, а чат-бот Claude от Anthropic обучен избегать токсичных и опасных ответов.

Grok, напротив, разработан для более откровенного общения, включая обсуждение тем, которые другие ИИ избегают. Это делает его полезным в вопросах, касающихся современных настроений в обществе, благодаря прямому доступу к информации в социальных сетях.

Однако эксперты, такие как Лэнс Уитни, предупреждают, что из-за своей откровенности он менее подходит для серьезных исследований.

Grok показывает лучшие результаты на тестах, чем ChatGPT

Grok-1 продемонстрировал лучшие результаты по сравнению с GPT-3.5 на экзаменах, таких как контрольные по математике для средней и старшей школы, автодополнение кода и понимание языка. Он также превзошел GPT-3.5 на венгерских национальных экзаменах по математике, несмотря на то, что не был специально настроен для этого теста.

Однако Grok-1 все еще не достиг уровня GPT-4, который показал лучшие результаты на этих экзаменах, что объясняется большим объемом обучающих данных и вычислительных ресурсов, использованных для его тренировки.

ChatGPT может обрабатывать изображения, Grok - нет

GPT-4 является мультимодальным, то есть он может обрабатывать как текстовые, так и графические входные данные. Например, он может предлагать рецепты по фотографии открытого холодильника или делать прогнозы на основе того, что происходит на соответствующей картинке.

На данный момент Grok может принимать только текстовые данные в качестве входных данных. Но xAI заявляет, что в будущем он будет оснащен визуальными и звуковыми возможностями.

Grok имеет версию с открытым исходным кодом, ChatGPT - нет

В марте 2024 года xAI выпустила сетевую архитектуру и базовые веса модели своей большой языковой модели Grok-1 под лицензией Apache 2.0 с открытым исходным кодом, которая позволяет другим разработчикам использовать и развивать модель - в том числе в коммерческих целях.

Версия с открытым исходным кодом находится на этапе разработки до обучения, что означает, что пользователям, скорее всего, придется самостоятельно настраивать модель, прежде чем запускать ее в работу.