Малайзія підтримує розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі

Фото: зустріч посла Малайзії і глави комітету ВР (rada.gov.ua)

Посол Малайзії також наголосив на необхідності подальшої інтенсифікації торгівлі між двома країнами

Посол Малайзії в Україні Дато Раджа Різа бін Раджа Заіб Ша наголосив на принциповій підтримці ініціативи розгортання миротворчої місії ООН на сході України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради України.

Так, голова комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко 26 жовтня прийняла посла Малайзії з візитом ввічливості. Гопко привітала співрозмовника із початком дипломатичної місії в Україні та висловила вдячність за послідовну підтримку Малайзією незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і політику невизнання анексії Криму.

"Предметом бесіди став актуальний стан розвитку двостороннього діалогу та взаємовигідної економічної співпраці - поглиблення взаємодії двох країн у міжнародних та регіональних організаціях, зокрема ООН, АСЕАН та Організації ісламського співробітництва, проведення наступних засідань спільних комісій з питань оборони, торгівельних і політичних питань, розширення двосторонньої торгівлі, перспективи запровадження безвізового режиму поїздок для громадян України та Малайзії, а також інтенсифікації контактів між парламентарями", - сказано у повідомленні.

Посол у свою чергу висловив підтримку розміщення миротворчої місії ООН на сході України.

"У свою чергу посол Малайзії в Україні наголосив на принциповій підтримці ініціативи розгортання миротворчої місії ООН на сході України, а також на важливості подальшої інтенсифікації торгівлі між двома країнами та сприяння зростанню взаємних інвестицій", - повідомили у Раді.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що зробити ООН корисною можна через розгортання міжнародної миротворчої місії під егідою організації із потужним мандатом і широким колом відповідальності з метою допомогти відновити мир на українській землі.

Як писало РБК-Україна раніше, українська сторона очікує, що місія ООН на Донбасі буде складатися з не менше 20 тисяч миротворців.