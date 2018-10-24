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Порошенко отметил важность развертывания миротворческой миссии ООН в Украине

Новости » Политика    24.10.2018 - 09:50
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент отметил, что Украина "искренне поддерживает деятельность ООН и верит в ее будущее"

Сделать ООН полезной можно через развертывания международной миротворческой миссии под эгидой организации с мощным мандатом и широким кругом ответственности с целью помочь восстановить мир на украинской земле. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Президент напомнил, что 73 года назад Украина была среди тех стран-основательниц ООН кто подписал Устав Организации в Сан-Франциско.

По словам Порошенко, несмотря на все вызовы и трудности, Украина "искренне поддерживает деятельность ООН и верит в ее будущее".

"Сделать ООН полезной для всех людей планеты - это наша общая цель. Для Украины, это могло бы быть через развертывание международной миротворческой миссии под эгидой ООН с мощным мандатом и широким кругом ответственности с целью помочь восстановить мир на украинской земле", - отметил президент.

Напомним, Петр Порошенко заявлял, что на Донбассе должна быть развернута миротворческая миссия с широким кругом ответственности.

Также президент Украины призвал ООН усилить роль Генассамблеи ООН в обеспечении мира. Президент подчеркнул, что ООН должна консолидироваться и активизировать роль Генеральной Ассамблеи.

Украинская сторона ожидает, что миссия ООН на Донбассе будет состоять из не менее 20 тысяч миротворцев.

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