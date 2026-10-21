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Во Франции проверят возможное отношение России к уличным протестам

14:08 21.10.2026 Ср
3 мин
aimg Елена Чупровская
Во Франции проверят возможное отношение России к уличным протестам Фото: протесты во Франции (Getty Images)
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В Европе проверяют, подогревал ли кто-то беспорядки во Франции из-за границы. Больше всего внимания - к возможным российским кампаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Что известно оо российском следе

Европейские регуляторы изучают, пытались ли иностранные государства повлиять на события во Франции. Также проверяют вспышки насилия и мародерства в других странах Европы.

По словам собеседников, пророссийские и ультраправые аккаунты распространяли видео насилия, чтобы усилить хаос. Аналитики также заметили признаки возможного информационного влияния со стороны Ирана и Алжира.

В то же время, конкретных доказательств того, что иностранные государства организовали беспорядки или существенно повлияли на их течение, пока нет.

Исследователь дезинформации из парижского Института политических исследований Sciences Po Давид Колон заявил, что связанные с Кремлем лидеры мнений распространяли ложные сообщения. Среди них - те, кого связывают с кампанией "Шторм-1516". Также он упомянул российскую сеть влияния "Матрешка".

Однако, по словам исследователя, пророссийские активисты не являлись инициаторами демонстраций и не определяли ход событий.

Медиа обнаружили аккаунты, публиковавшие видео, ложно выдаваемые за кадры из Франции. В частности, запись с протестующими, использующими фейерверки, набрала почти шесть миллионов просмотров в соцсети X. На самом деле она была снята в 2024 году во время протестов в Тбилиси.

Что делают в Европе

Правительства европейских стран поручили спецслужбам проверить, могли ли российские агенты более активно разжигать насилие. Расследование во Франции на начальном этапе.

Европейская комиссия обсудила с властями Франции сотрудничество с платформами X, Instagram и TikTok. Регуляторы также призывают онлайн-площадки удалять объявления о продаже товаров, которые могли украсть во время мародерства.

В Брюсселе предупредили: если риски станут системными, а платформы откажутся сотрудничать, Еврокомиссия может вмешаться.

В то же время представители европейских спецслужб отмечают, что беспорядки могут иметь прежде всего внутренние причины. Среди них - недовольство государственными институтами и политическая радикализация.

"Было бы упрощено утверждать, что во всем виноваты россияне", - отметил один из представителей европейской разведки.

Беспорядки во Франции и других странах происходят на фоне усиления российских гибридных атак против Запада.

Напомним, в сентябре во Франции начались протесты с участием школьников, требовавших лучших условий обучения. Уже 17-18 октября в стране вспыхнули беспорядки, в результате которых пострадали не менее 2000 магазинов и других торговых заведений.

Беспорядки были и в итальянском Милане. Правительство решило направить туда 500 военнослужащих.

Мы писали, что 19 октября французские власти ввели часовой комендантский час в Париже, Марселе, Ницце и ряде других городов из-за погромов на фоне протестов. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подчеркнул, что в настоящее время целесообразнее применять часовой и локальный комендантский час.

Также заместитель генерального директора "РБК-Украина" Владимир Куренной рассказал в колонке, чем нынешние протесты отличаются от предыдущих.

По его словам, уличная волна началась с ученических демонстраций, и теперь сложно сформулировать все требования митингующих.

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