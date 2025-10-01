Макрон сделал заявление о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, премьер Бельгии Барт де Вевер выступил против конфискации замороженных активов РФ, большинство из которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

По его словам, активы страны-агрессора лучше оставить замороженными в бельгийском банке до завершения мирных переговоров между РФ и Украиной. Как известно, Euroclear хранит 183 из 300 млрд евро замороженных в Европе российских активов.

Замороженные активы РФ

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года западные страны ввели масштабные антироссийские санкции. Одним из главных инструментов давления стало замораживание активов РФ за рубежом.

Согласно оценкам МВФ и экспертов, в 2024-2025 годах объем замороженных активов превышает 300-350 миллиардов долларов. Точные цифры определить сложно, поскольку часть средств размещалась в разных юрисдикциях.

Ранее РБК-Украина писало, что Евросоюз обсуждает идею использования замороженных российских активов для предоставления "репарационного займа" Украине. Кредит будет возвращен только после получения Украиной компенсации от РФ.

Кроме того, недавно Reuters сообщало, что Украина может получить финансирование на 300 млрд долларов без прямой конфискации российских средств. Средства направят на оборону и покрытие дефицита бюджета.