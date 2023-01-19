Макрон снова заявил о "необходимости диалога" Россией и вспомнил о Путине

Франция поддерживает украинский народ в его борьбе с российской агрессией. Впрочем, необходимость в поддержке диалога с РФ все еще существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в интервью испанскому изданию El Pais.

В частности, Макрон, неоднократно выступивший за диалог с Путиным, рассказал, когда последний раз созванивался с диктатором.

По его словам, стороны не проводили разговоры в последние недели, но поддерживали связь до и после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также французский президент снова попытался оправдаться за свои слова о том, что "не нужно унижать россиян".

"Города не меняются и география не меняется. Вы можете бороться с лидерами, идеями, проектами. Мы делаем это решительно, без двусмысленности. Но потом, в долгой истории с городами-соседями, необходимо знать, как найти пути и средства для развития мира. Это произойдет в свое время, и я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что: "Нужно поставить Россию на колени и т. д." Это все. Жестами и поступками я показал, что сегодня Франция больше всего стоит рядом с украинским сопротивлением, военной поддержкой и санкциями. Поэтому нет никакой двусмысленности, но мы всегда должны сохранять способность к диалогу", - заявил Макрон.

Напомним, ранее Макрон неоднократно заявлял о том, что России якобы будут нужны "гарантии безопасности" после завершения войны против Украины.

После этого на французского лидера рухнул шквал критики. Но на этом еще не все, поскольку еще раньше Макрон выступал за то, что Россию якобы "не нужно унижать сейчас", чтобы после завершения войны можно было "вывести ее из изоляции".

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