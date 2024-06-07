RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон снова заговорил о визите в Украину и подтвердил участие в саммите мира

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что планирует совершить визит в Украину. Также французский лидер подтвердил свое участие в саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я буду в Швейцарии, я приеду в Украину", - сказал Макрон.

Он считает, что саммит мира станет важным этапом, чтобы выстроить долгосрочный мир.

Президент Франции также надеется, что участие в мероприятии примут как можно больше мировых лидеров.

Визит Макрона в Украину.

Следует отметить, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину уже несколько раз откладывался с февраля этого года.

В частности, в марте французский лидер заявил, что имеет собственное правило и собирается приехать в Украину с конкретными предложениями и решениями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль МакронФранцияСаммит мираШвейцария