Макрон снова заговорил о визите в Украину и подтвердил участие в саммите мира

"Я буду в Швейцарии, я приеду в Украину", - сказал Макрон.

Он считает, что саммит мира станет важным этапом, чтобы выстроить долгосрочный мир.

Президент Франции также надеется, что участие в мероприятии примут как можно больше мировых лидеров.