Макрон о визите в Украину: приеду с конкретными предложениями и решениями

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что имеет собственное правило и собирается приехать в Украину с конкретными предложениями и решениями.

Об этом передает РБК-Украина , со ссылкой на интервью Макрона украинским медиа для национального марафона "Единые новости".

У меня есть правило, чтобы мой визит был как можно более полезным для Украины. Именно так мы всегда договаривались и делали с президентом Зеленским. Я поеду в Берлин, переговорю с канцлером Шольцом и премьер-министром Польши. Я уверен, что мы сможем выделить дополнительные финансы", - сказал президент Франции.

Он добавил, что, когда он "физически приедет" в Украину - это будет означать конкретные предложения и решения.

Заявления Макрона по отправке войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

Позже французский лидер уточнил, что его страна может опрокинуть своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, включая Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Испанию и Италию. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Добавим, что 14 марта Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается.

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