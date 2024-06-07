Макрон знову заговорив про візит в Україну та підтвердив участь в саміті миру

"Я буду у Швейцарії, я приїду в Україну", - сказав Макрон.

Він вважає, що саміт миру буде важливим етапом, щоб вибудувати довгостроковий мир.

Президент Франції також сподівається, що участь у заході візьмуть якомога більше світових лідерів.