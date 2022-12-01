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Макрон собирается поговорить с Путиным в ближайшее время

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Макрона ABC News.

Отметим, что Макрон находится в Вашингтоне с официальным визитом. Так, сначала он хочет встретиться и провести переговоры с президентом США Джо Байденом.

После этого в ближайшие дни президент Франции намерен позвонить Путину.

"Мое убеждение и мой прагматический подход состоит в том, что я должен сотрудничать с существующими лидерами и теми, кто управляет страной", - сказал он.

Добавим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "РИА Новости", что в рабочих планах Путина пока нет телефонного разговора с Макроном.

Напомним, СМИ сообщали, что Макрон планировал позвонить главе Кремля после завершения саммита G20.

Кроме того, Макрон до сих пор считает возможным мирные переговоры между Украиной и Россией об окончании войны.

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Эммануэль МакронВладимир ПутинВойна России против Украины