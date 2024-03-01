RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон собирает лидеров всех партий парламента Франции для обсуждения войны в Украине

Архивное фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обсудить войну в Украине со всеми французскими политическими силами парламента.

Об этом заявил Елисейский дворец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Президент примет в четверг 7 марта в 10:30 всех партийных лидеров с группой в парламенте в формате "встреч Сен-Дени", посвященных ситуации в Украине", - говорится в заявлении.

Глава государства принял лидеров партии в таком же формате в октябре прошлого года, через несколько дней после атак ХАМАС на мирное население в Израиле. Во встрече также примет участие премьер-министр Габриэль Атталь.

Война в Украине и выборы в Европарламент

На следующий день после заявлений Эммануэля Макрона, который не исключил возможности ввода войск в Украину, в понедельник, вызвав критику со стороны всех представителей оппозиции, Елисейский дворец объявил о дебатах и голосовании в парламенте по двустороннему соглашению о безопасности, заключенному с Украиной в феврале.  Дата еще не назначена.

Президентский лагерь намерен сделать войну в Украине и отношение к России темой предвыборной кампании на грядущих выборах в Европейский парламент. 

В четверг глава списка, избранного Эммануэлем Макроном, Валери Айер защищала позицию главы государства.

"Безопасность украинцев - наша. Поэтому ни один вариант не должен быть исключен. Мы не собираемся говорить Владимиру Путину, что собираемся в принципе исключать возможность самозащиты", - сказал Айер.

Критика представителей оппозиции

Во вторник в Национальной ассамблее Габриэль Атталь яростно раскритиковал Марин Ле Пен по этому поводу. 

"Есть повод задуматься над вопросом, не находятся ли уже войска Владимира Путина в нашей стране", - заявил премьер-министр, указывая на группу "Национальное объединение".

Что этому предшествовало

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЭммануэль МакронВойна в Украине