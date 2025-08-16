Макрон заявил о встрече "коалиции решительных" после переговоров Трампа и Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "коалиции решительных" после переговоров президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Об этом заявил Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть Х.
Макрон провел координационную встречу с президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими партнерами после переговоров Трампа с Путиным на Аляске.
По словам Макрона, стороны подтвердили, что поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока Россия ведет агрессивную войну.
Он подчеркнул, что любой длительный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности, а Соединенные Штаты выразили готовность внести свой вклад в этот процесс.
Французский президент также отметил, что важно учитывать уроки прошлых десятилетий, когда Россия не выполняла собственных обязательств.
"Мы будем сотрудничать с ними и со всеми нашими партнерами в "коалиции решительных", с которыми мы снова встретимся вскоре, чтобы достичь конкретного прогресса", - заявил он.
Макрон подчеркнул, что Франция остается решительной в поддержке Украины и выступает за мир, который будет гарантировать ее права и безопасность.
Вечером 15 августа в Анкоридже на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным. Основное внимание было сосредоточено на войне в Украине, однако достичь договоренности о прекращении боевых действий сторонам не удалось.
Сам Трамп заявил, что дальнейший прогресс зависит от президента Владимира Зеленского, который должен принять решение о возможности заключения прямого соглашения с Россией. Он также не исключил проведения трехстороннего саммита с участием США, Украины и РФ.
Американский сенатор Линдси Грэм выразил уверенность, что такая встреча могла бы стать шансом для завершения войны до Рождества.
По данным источников РБК-Украина, во время переговоров стороны предварительно согласовали лишь отдельные ограничения в воздушном пространстве. В то же время Владимир Путин отказался от немедленного перемирия и настаивал на реализации собственных политических условий.
Отдельным блоком обсуждались гарантии безопасности для Украины.
Как сообщил европейский дипломат, США предложили модель "аналог статьи 5 НАТО", однако без формального участия Альянса. Предложение предусматривало коллективный ответ Европы и США в случае новой агрессии против Украины.