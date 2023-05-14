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Макрон заявил, что Россия превращается в вассала Китая

Фото: французский президент Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация "геополитически уже проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в интервью газете L'Opinion.

По мнению Макрона, Россия фактически "вошла в подчинение Китая", а также "потеряла критически важную для нее свободу рук в Балтийском море" из-за того, что действия Кремля заставили Швецию и Финляндию принять решение о вступлении в НАТО.

"Еще два года назад такое и вообразить было не возможно, а сегодня это уже геополитическое поражение", - сказал он.

Он подчеркнул, что Россия не должна выиграть эту войну в военном измерении и что Европа должна помочь украинцам и в подготовке контрнаступления, и в том, чтобы "подготовить вопрос о гарантиях безопасности на неизбежно состоявшихся переговорах".

"Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространяться на Украину. Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но до этого пока очень далеко", - сказал Макрон.

Напомним, сегодня, 14 мая, украинский президент Владимир Зеленский планирует совершить визит во Францию.

Отметим, что Зеленский заявлял, что одна из целей его визита в страны Европы - работа над созданием коалиции истребителей.

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ФранцияЭммануэль Макрон