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Визиты продолжаются. Зеленский едет во Францию, - СМИ

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Воскресенье 14 мая 2023 17:25
Визиты продолжаются. Зеленский едет во Францию, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский сегодня прилетит во Францию с визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"Президент Украины Владимир Зеленский ожидается сегодня в Париже после посещения Рима в субботу и Германии сегодня", - сообщили источники издания.

Ожидается, что Зеленский прибудет в Париж до конца сегодняшнего дня.

Отметим, что это не первый визит украинского президента во Францию с начала полномасштабного вторжения РФ. Так, в феврале этого года Зеленский посещал Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, сегодня, 14 мая, президент Украины находится с первым с начала полномасштабной войны официальным визитом в Германии. Все детали поездки – читайте в материале РБК-Украина.

При этом еще вчера перед поездкой в Германию украинский президент посетил Рим, где встретился с президентом и премьером Италии, а также провел аудиенцию с Папой Римским. Больше о визите - в материале РБК-Украина.

Отметим, что Зеленский заявлял, что одна из целей его визита в страны Европы - работа над созданием коалиции истребителей.

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