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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон заявив, що Росія перетворюється на васала Китаю

Фото: французький президент Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація "геополітично вже програла" війну проти України й тепер перетворюється на васальну державу Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв'ю газеті L'Opinion.

На думку Макрона, Росія фактично "увійшла до підпорядкування Китаю", а також "втратила критично важливу для неї свободу рук у Балтійському морі" через те, що дії Кремля змусили Швецію і Фінляндію прийняти рішення про вступ до НАТО.

"Ще два роки тому таке й уявити було неможливо, а сьогодні це вже геополітична поразка", - сказав він.

Він наголосив, що Росія не повинна виграти цю війну у військовому вимірі й що Європа має допомогти українцям і в підготовці контрнаступу, і в тому, щоб "підготувати питання щодо гарантій безпеки на переговорах, які неминуче відбудуться".

"Архітектура європейської безпеки повинна буде повністю розповсюджена на Україну. Вона також має передбачати відсутність конфронтації з Росією та відновлення стійкого балансу сил. Але до цього поки що дуже далеко", - сказав Макрон.

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, український президент Володимир Зеленський планує здійснити візит до Франції.

Зазначимо, що Зеленський заявляв, що одна з цілей його візиту до країн Європи - робота над створенням коаліції винищувачів.

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ФранціяЕммануель Макрон