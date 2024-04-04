Макрон заявил, что у него "нет сомнений", что Россия нацелится на Олимпийские игры

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал заявление о вмешательстве России в проведение Олимпийских игр 2024, что пройдут в Париже летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По его словам, у него "нет сомнений", что Россия нацелится на Олимпийские игры в Париже этим летом.

"У меня нет никаких сомнений, в том числе и в плане информации", - сказал Макрон, отвечая на вопрос репортера об угрозе России Олимпийским играм.

Его комментарий, сделанный на мероприятии в Париже, посвященном открытию нового водного центра Олимпийских игр, как отмечает издание, "является наиболее явным на сегодняшний день признанием иностранных угроз безопасности игр".

Напомним, Макрон недавно занял более жесткую позицию в отношении войны в Украине, заявив, что Москва должна быть побеждена, хотя он ясно дал понять, что Франция не намерена разжигать военные действия против России.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Франция предложит санкции на уровне всего ЕС в отношении тех, кто стоит за распространением "дезинформации".