Нарушают нейтралитет. Украина просит МОК отстранить от Олимпиады некоторых россиян: список

Украина обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом отстранить от участия в летних Играх в Париже некоторых российских спортсменов из-за нарушения ими условий "нейтральности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины (НОК Украины).

В МОК и международную федерацию по борьбе было направлено совместное письмо украинских НОК, Министерства молодежи и спорта и Ассоциации спортивной борьбы. В нем говорилось о фактах нарушения условий "нейтральности" нескольких спортсменов из России, поддерживающих войну против Украины, и которые были допущены к квалификационным отборам на Олимпийские игры-2024.

Письмо подписали президент НОК Вадим Гутцайт, и.о. главы Минмолодежьспорта Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко.

О каких российских спортсменах идет речь

В НОК уточнили, что речь идет о девяти "олимпийцах", а именно об:

Анваре Аллахиарове,

Сергее Семенове,

Артуре Наифонове,

Надежде Соколовой,

Наталье Малишевой,

Алине Касабиевой,

Романе Власове,

Ольге Хорошавцеве,

Абдулрашиде Садулаеве.

Причины для отстранения

В НОК отметили, что традиционно в призыве об отстранении таких спортсменов украинская сторона указала в письме доказательства их поддержки войны с Украиной, участия в пропагандистских мероприятиях, публичные высказывания в поддержку действующей власти РФ и посещение оккупированных территорий.

"Председатели украинских профильных ведомств и организаций обратились к международным коллегам с просьбой в рамках компетенции принять соответствующие меры для соблюдения рекомендаций МОК о нейтральном статусе спортсменов из РФ и Беларуси, а также для недопущения вышеупомянутых лиц к международным соревнованиям, в том числе квалификационным турнирам на Олимпиаду-2024", - говорится в заявлении НОК.

Россия и Олимпиада-2024

Напомним, Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлеты выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представителей РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.

Добавим, что 19 марта исполнительный совет Международного олимпийского комитета согласовал ряд условий Олимпиады в Париже. В частности, белорусским и российским спортсменам запретили участвовать в параде делегаций во время церемонии открытия Олимпиады. Как заявил глава МОК Томас Бах, россияне крайне агрессивно отреагировали на такой запрет.