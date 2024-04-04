Макрон заявив, що у нього "нема сумнівів", що Росія націлиться на Олімпійські ігри

Президент Франції Емманюель Макрон зробив заяву про втручання Росії в проведення Олімпійських ігор 2024, що пройдуть у Парижі влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За його словами, він "не має сумнівів", що Росія націлиться на Олімпійські ігри в Парижі цього літа.

"У мене немає жодних сумнівів, у тому числі й щодо інформації", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання репортера про загрозу Росії Олімпійським іграм.

Його коментар, зроблений на заході в Парижі, присвяченому відкриттю нового водного центру Олімпійських ігор, як зазначає видання, "є найбільш явним на сьогодні визнанням іноземних загроз безпеці ігор".

Нагадаємо, Макрон нещодавно зайняв жорсткішу позицію щодо війни в Україні, заявивши, що Москва має бути переможена, хоча він ясно дав зрозуміти, що Франція не має наміру розпалювати військові дії проти Росії.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція запропонує санкції на рівні всього ЄС щодо тих, хто стоїть за поширенням "дезінформації".