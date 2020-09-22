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Макрон заявив про можливий розлом на континенті через Білорусь

Франція, Вівторок 22 вересня 2020 23:55
Макрон заявив про можливий розлом на континенті через Білорусь
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)
Автор: РБК-Україна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ситуація в Білорусі може привести до нового розлому на Європейському континенті. Він закликав уникати будь-якого іноземного втручання в ситуацію в Білорусі.

Про це Макрон заявив виступаючи на 75-й сесії Генаассамблеі ООН, яка транслювалася на сайті організації.

"У випадку з Білоруссю є ризик утворення розлому на Європейському континенті. Необхідний національний політичний діалог, і будь-яке зовнішнє втручання неприпустиме", - заявив він.

Крім того, Макрон висловив підтримку білоруському народу.

"Мужність білоруського народу викликає загальне захоплення. Його сподівання потрібно поважати, і ми їх підтримуємо усіма силами", - зазначив президент Франції.

Макрон підкреслив, що не бачить іншого шляху для подолання кризи у Білорусі, як діалог за посередництва ОБСЄ.

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель готовий відправитися до Білорусі для врегулювання ситуації, але на це повинна погодитися діюча білоруська влада.

Раніше Рада ЄС підтримала заклик до нових виборів у Білорусі під егідою ОБСЄ.

Зазначимо, що у Білорусі вже понад 40 днів поспіль люди виходять на акції протесту з вимогою проведення нових президентських виборів і звільнення всіх політичних ув'язнених.

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Новини України В світі БілорусьЕммануель Макрон
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