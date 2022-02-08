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Макрон заявив, що візитом до Москви запобіг ескалації конфлікту Росії з Україною

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Україна, Вівторок 08 лютого 2022 13:19
Макрон заявив, що візитом до Москви запобіг ескалації конфлікту Росії з Україною Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в результаті переговорів з російським колегою Володимиром Путіним він запобіг ескалації конфлікту Росії з Україною. Він вважає, що мета візиту була досягнута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

"Для мене мова йшла про те, щоб "заблокувати гру" з метою запобігти ескалації і відкрити нові перспективи", - сказав Макрон.

Він заявив, що виконав цю мету і "Франція зміцнила довіру до себе".

Нагадаємо, видання The Financial Times, опублікувало інформацію про те, що президенти Франції і Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін уклали угоду щодо зниження напруженості ситуації навколо України.

За інформацією видання, яке посилається на французьких офіційних осіб, Путін і Макрон домовилися, що РФ нібито "не буде здійснювати нових військових ініціатив".

У той же час, в Кремлі спростували інформацію про те, що президенти РФ і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон на переговорах у Москві уклали угоду по Україні. Там назвали це "неможливим".

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