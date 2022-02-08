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Макрон заявил, что визитом в Москву предотвратил эскалацию конфликта России с Украиной

Новина українською →
Украина, Вторник 08 февраля 2022 13:19
Макрон заявил, что визитом в Москву предотвратил эскалацию конфликта России с Украиной Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным он предотвратил эскалацию конфликта России с Украиной. Он считает, что цель визита была достигнута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"Для меня речь шла о том, чтобы "заблокировать игру" с целью предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы", - сказал Макрон.

Он заявил, что выполнил эту цель и "Франция укрепила доверие к себе".

Напомним, издание The Financial Times, опубликовало информацию о том, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин заключили сделку по снижению напряженности ситуации вокруг Украины.

По информации издания, которое ссылается на французских официальных лиц, Путин и Макрон договорились, что РФ якобы "не будет осуществлять новых военных инициатив".

В то же время, в Кремле опровергли информацию о том, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в Москве заключили сделку по Украине. Там назвали это "невозможным".

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