Макрон заявив, що погодив із Зеленським і Путіним зустріч глав МЗС у нормандському форматі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домовився зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні глав МЗС. Він зазначив, що в цих переговорах потрібна рішучість і сталість.

Про це Макрон повідомив в ході спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками засідання франко-німецької Ради Міністрів.

Макрон зазначив, що провів переговори з Зеленським і Путіним, в ході яких йому вдалося домовитися про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.

"Вона дозволить зафіксувати прогрес, який може бути досягнутий на зустрічі глав держав і урядів", - сказав французький лідер.

Він підкреслив, що вважає нормандський формат найбільш корисним для врегулювання кризи в Україні. "Я не бачу нічого кориснішого, ніж нормандський формат і той прогрес, якого ми домоглися за останні місяці в контексті української кризи. Нам потрібна рішучість і сталість", - додав Макрон.