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Макрон заявив, що погодив із Зеленським і Путіним зустріч глав МЗС у нормандському форматі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домовився зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні глав МЗС. Він зазначив, що в цих переговорах потрібна рішучість і сталість.

Про це Макрон повідомив в ході спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками засідання франко-німецької Ради Міністрів.

Макрон зазначив, що провів переговори з Зеленським і Путіним, в ході яких йому вдалося домовитися про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.

"Вона дозволить зафіксувати прогрес, який може бути досягнутий на зустрічі глав держав і урядів", - сказав французький лідер.

Він підкреслив, що вважає нормандський формат найбільш корисним для врегулювання кризи в Україні. "Я не бачу нічого кориснішого, ніж нормандський формат і той прогрес, якого ми домоглися за останні місяці в контексті української кризи. Нам потрібна рішучість і сталість", - додав Макрон.

Нагадаємо, в ході цієї ж пресконференції канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу в нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють в" Нормандії", називаються Мінськими.

Зазначимо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук говорив, що на ситуацію в нормандському форматі може вплинути майбутня зустріч Президентів Росії і США.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно відбулися переговори політичних радників у нормандському форматі. В офісі президента України розповіли, що відбувалося під час переговорів.

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