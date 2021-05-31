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Макрон заявил, что согласовал с Зеленским и Путиным встречу глав МИД в нормандском формате

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что договорился со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным о проведении встречи в нормандском формате на уровне глав МИД. Он отметил, что в этих переговорах нужна решительность и постоянство.

Об этом Макрон сообщил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам заседания франко-немецкого совета министров.

Макрон отметил, что провел переговоры с Зеленским и Путиным, в ходе которых ему удалось договориться о проведении встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

"Она позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств", - сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что считает нормандский формат наиболее полезным для урегулирования кризиса в Украине. "Я не вижу ничего более полезного, чем нормандский формат и тот прогресс, которого мы добились за последние месяцы в контексте украинского кризиса. Нам нужна решительность и постоянство", - добавил Макрон.

Напомним, в ходе этой же пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нужно продолжать работу в нормандском формате для урегулирования конфликта на Донбассе. По ее словам, ситуация в Беларуси не повлияет на процесс, хоть договоренности, которые обсуждают в "Нормандии", называются минскими.

Отметим, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорил, что на ситуацию в нормандском формате может повлиять предстоящая встреча президентов России и США.

Как сообщало РБК-Украина, недавно состоялись переговоры политических советников в нормандском формате. В офисе президента Украины рассказали, что происходило во время переговоров.

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Новости Украины переговорыЭммануэль МакронНормандский формат