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Ситуація в Білорусі не вплине на хід переговорів у нормандському форматі, - Меркель

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Берлін, Понеділок 31 травня 2021 19:59
Ситуація в Білорусі не вплине на хід переговорів у нормандському форматі, - Меркель Фото: Ангела Меркель, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у "Нормандії", називаються мінськими.

Про це німецький канцлер заявила на прес-конференції після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як зазначила Меркель, прогрес переговорів у нормандському форматі вкрай скрутний, однак роботу в "Нормандії" потрібно продовжувати.

"Важливо продовжувати роботу в нормандському форматі, хоча прогрес там вкрай скрутний. Це значить, що Німеччина та Франція допомагають Україна в цьому форматі, і це важливо... На мою думку, нормандський формат не залежить від того, що відбувається в Білорусі", - сказала вона.

Макрон підтримав слова Меркель, заявивши, що вирішення конфлікту на Донбасі потрібно шукати саме у нормандському форматі.

"У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно. Я не бачу більш ефективних способів роботи, ніж нормандський формат, в рамках якого в останні місяці був досягнутий прогрес", - наголосив французький президент.

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук говорив, що на ситуацію в нормандському форматі може вплинути майбутня зустріч президентів Росії та США.

Додамо, нещодавно відбулися переговори політичних радників у нормандському форматі. У Офісі президента України розповіли, що відбувалося під час переговорів.

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