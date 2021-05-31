Ситуація в Білорусі не вплине на хід переговорів у нормандському форматі, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у "Нормандії", називаються мінськими.

Про це німецький канцлер заявила на прес-конференції після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як зазначила Меркель, прогрес переговорів у нормандському форматі вкрай скрутний, однак роботу в "Нормандії" потрібно продовжувати.

"Важливо продовжувати роботу в нормандському форматі, хоча прогрес там вкрай скрутний. Це значить, що Німеччина та Франція допомагають Україна в цьому форматі, і це важливо... На мою думку, нормандський формат не залежить від того, що відбувається в Білорусі", - сказала вона.

Макрон підтримав слова Меркель, заявивши, що вирішення конфлікту на Донбасі потрібно шукати саме у нормандському форматі.

"У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно. Я не бачу більш ефективних способів роботи, ніж нормандський формат, в рамках якого в останні місяці був досягнутий прогрес", - наголосив французький президент.