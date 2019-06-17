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Макрон заявив про небажання допустити повного виходу РФ з Ради Європи

Новини » Політика    17.06.2019 - 20:29
Макрон заявив про небажання допустити повного виходу РФ з Ради Європи
Фото: Емануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Президент Франції вважає, що це шкодитиме громадянам Росії

Президент Франції Емануель Макрон на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що не хоче допускати повного виходу Російської Федерації зі складу Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво президента Франції у Twitter.

Макрон заявив, що Франція підтримує лінію, що санкції проти РФ необхідно продовжувати, поки не будуть виконанні умови.

"Але що стосується санкцій у Раді Європи, то насправді від цих санкцій страждає не російська держава, а громадяни Росії. Тому що приналежність РФ до Ради Європи означає приналежність до юрисдикційного простору, це означає можливість подавати позови про російської держави", - заявив президент Франції.

Він додав, що якщо Росія буде виключена зі складу Ради Європи, то усе це може стати неможливим.

"Ми хочемо уникнути повного виходу Росії із Ради Європи, тому що ми вважаємо, що це буде шкодити насамперед інтересам громадян Росії, ми хочемо забезпечити їхню можливість відстоювати свої права", - заявив Макрон.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна починає підготовку до зустрічі у "нормандському форматі". В найближчий час має відбутись зустріч радників країн-учасників для підготовки.

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Новини України Російська ФедераціяРада ЄвропиЕммануель Макрон
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