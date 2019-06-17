Макрон заявил о нежелании допустить полного выхода РФ из Совета Европы

Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Президент Франции считает, что это будет вредить гражданам России

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не хочет допускать полного выхода Российской Федерации из состава Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство президента Франции в Twitter.

Макрон заявил, что Франция поддерживает линию, что санкции против РФ необходимо продолжать, пока не будут выполнены условия.

"Но что касается санкций в Совете Европы, то на самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России. Потому что принадлежность РФ к Совету Европы означает принадлежность к юрисдикционного пространства, это означает возможность подавать иски до российского государства", - заявил президент Франции.

Он добавил, что если Россия будет исключена из состава Совета Европы, то все это может стать невозможным.

"Мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что мы считаем, что это будет вредить, прежде всего, интересам граждан России, мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права", - заявил Макрон.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина начинает подготовку к встрече в "нормандском формате". В ближайшее время должна состояться встреча советников стран-участников для подготовки.