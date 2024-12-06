Макрон завтра в Париже встретится с Зеленским и Трампом

По данным СМИ, Макрон перед началом церемонии открытия собора Парижской Богоматери примет в Елисейском дворце Трампа. Там же состоится и встреча с Зеленским.

Однако пока речь идет о двух последовательных встречах тет-а-тет. У Макрона не уточнили, планируется ли провести тройную встречу, или отдельный разговор между Трампом и Зеленским.

Стоит напомнить, что ранее СМИ писали о возможном визите Зеленского в Париж на церемонию открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери.

Однако спикер МИД Украины Георгий Тихий не подтвердил и не опроверг вероятность встречи Зеленского и Трампа в Париже.

"Пусть эта информация пока остается в СМИ, а на официальном уровне - подождет", - заявил он.

Также стоит обратить внимание на то, что для Трампа эта поездка будет первым зарубежным визитом после победы на выборах в США.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари

В апреле 2019 года Собор Парижской Богоматери пострадал от масштабного пожара, причиной которого считали неисправность электросети. Огонь охватил здание и бушевал в течение 14 часов, нанеся значительные разрушения. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда пообещал восстановить собор в течение пяти лет.

Собор Парижской Богоматери, известный также как Нотр-Дам (фр. Notre-Dame de Paris), является католическим храмом в центре Парижа и одним из главных символов города. Это кафедральный собор архиепархии Парижа, построенный в готическом стиле по инициативе епископа Мориса де Сюлли в период между 1163 и 1345 годами.