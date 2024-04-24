Макрон заинтересован в новом президенте Еврокомиссии. Bloomberg узнало, о ком идет речь

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с лидерами ЕС о кандидатуре нового президента Европейской комиссии. И среди кандидатов присутствует бывший премьер Италии Марио Драги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание указывает, что пять лет назад Макрон сыграл важную роль при избрании Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Европейской комиссии.

До выборов осталось менее двух месяцев, и Макрон обсудил с премьер-министрами, включая премьер-министра Италии Джорджию Мелони, возможность появления в исполнительной власти Евросоюза технократического лидера.

Когда Урсула фон дер Ляйен стала президентом Еврокомиссии в 2019 году, она пообещала превратить это учреждение в "геополитическую комиссию". Но еврочиновники на условиях анонимности сообщают, что она могла упустить шанс это сделать из-за политизации своей роли.

Макрон критикует Урсулу фон дер Ляен

Bloomberg пишет, что Фон дер Ляйен борется с глубоким недовольством со стороны некоторых представителей столиц европейских стран. Особенно это касается темы торговых переговоров, изменения климата и отношений с США. И Макрон открыто критиковал ее деятельность.

"Председательство комиссии призвано защищать общие интересы, поэтому его не следует чрезмерно политизировать", - говорил он.

Чиновники в Брюсселе, в частности в офисе фон дер Ляйен, не уверены, действительно ли Макрон ищет замену на руководящую должность. Или, таким образом, он оказывает на нее давление, чтобы добиться уступок в будущем.

"Независимо от маневров Макрона, фон дер Ляйен по-прежнему остается явным фаворитом, поскольку она является ведущим кандидатом от правоцентристской Европейской народной партии", - говорится в материале.

Марио Драги

Итальянский экономист и государственный деятель, председатель Совета министров Италии с 13 февраля 2021 года до 21 июля 2022 года (исполняющий обязанности с 21 июля 2022 года до 21 октября 2022 года).

Председатель Банка Италии (2005-2011), председатель Европейского центрального банка (2011-2019). В январе Financial Times писало, что решение Шарля Мишеля досрочно уйти в отставку с поста президента Европейского совета положило начало переговорам по высшим должностям в ЕС. При этом бывший премьер-министр Италии Марио Драги, по мнению некоторых, является главным претендентом.

Однако позже глава Европейского совета Шарль Мишель решил снять свою кандидатуру с выборов в Европейский парламент.