Россияне все утро обстреливали ЗАЭС, более 12 "прилетов"
Российские военные все утро сегодня обстреливали территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано не менее 12 попаданий по объектам инфраструктуры станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".
"Сегодня утром, 20 ноября 2022 года, в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 "прилетов" на площадку Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
Указано, что из-за вражеских атак повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленной воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции.
Также зафиксировано три попадания в районе подстанции "Радуга", но данные о повреждениях и разрушениях там еще выясняются.
"Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что рашисты целили и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины", - обратили внимание в "Энергоатоме".
В сообщении акцентировали, что недавно "Энергоатомом" было принято решение, а Госатомрегулирование дало разрешение на вывод энергоблоков 5 и 6 на минимально контролируемый уровень мощности для получения пара, которая критически необходима в зимний период года для обеспечения безопасности энергоблоков, персонала, населения и окружающей среды.
"Рашисты всячески пытались не дать украинскому персоналу станции запустить энергоблоки. Фейковым директором станции от Росатома Романенко, при содействии российских военных, захвативших ЗАЭС и использующих ее как собственную военную базу, была заблокирована подготовка энергоблоков для вывода на минимальный уровень мощности", - сообщении.
И кроме этого всего, оккупанты еще сегодня повредили именно то оборудование, отказ которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС.
Напомним, сегодня МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором сообщило о мощных взрывах на территории ЗАЭС вчера вечером и сегодня утром.
Специалисты насчитали более 10 взрывов и зафиксировали повреждение некоторых зданий и оборудования.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.