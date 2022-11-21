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Макрон позвонил Зеленскому: обсудили новые обстрелы Запорожской АЭС

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Понедельник 21 ноября 2022 20:17
Макрон позвонил Зеленскому: обсудили новые обстрелы Запорожской АЭС Фото: президент Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 21 ноября, провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили новые обстрелы Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По словам Макрона, разговор касался "бомбардировок, которые до сих пор терпит Украина, и угрозами, нависшими над Запорожской электростанцией".

"С каждой военной победой Украины, отвоеванием Харьковской области, а также отвоеванием Херсона Россия отвечает новыми бомбардировками жизненно важных инфраструктур Украины", - отметил французский президент.

Президент Украины в Twitter также подтвердил разговор с Макроном.

"Проинформировал о ситуации на поле боя и украинских атомных станциях. Указал на необходимость демилитаризации ЗАЭС. Также обсудили сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности, защиты системы от воздушных атак", - рассказал он.

Напомним, российские военные все утро 20 ноября обстреливали территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано, по меньшей мере, 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции. Кроме того, специалисты МАГАТЭ насчитали более 10 взрывов и зафиксировали повреждения некоторых зданий и оборудования.

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Владимир Зеленский Запорожская АЭС Франция
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