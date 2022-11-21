Макрон позвонил Зеленскому: обсудили новые обстрелы Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 21 ноября, провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили новые обстрелы Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

По словам Макрона, разговор касался "бомбардировок, которые до сих пор терпит Украина, и угрозами, нависшими над Запорожской электростанцией".

"С каждой военной победой Украины, отвоеванием Харьковской области, а также отвоеванием Херсона Россия отвечает новыми бомбардировками жизненно важных инфраструктур Украины", - отметил французский президент.

Президент Украины в Twitter также подтвердил разговор с Макроном.