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Макрон зателефонував Зеленському: обговорили нові обстріли Запорізької АЕС

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Понеділок 21 листопада 2022 20:17
Макрон зателефонував Зеленському: обговорили нові обстріли Запорізької АЕС Фото: президент України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 21 листопада, провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Лідери обговорили нові обстріли Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За словами Макрона, розмова стосувалася "бомбардувань, які досі терпить Україна, та погрозами, що нависли над Запорізькою електростанцією".

"З кожною військовою перемогою України, відвоюванням Харківської області, а також відвоюванням Херсона Росія відповідає новими бомбардуваннями життєво важливих інфраструктур України", - зазначив французький президент.

Президент України у Twitter також підтвердив розмову з Макроном.

"Поінформував про ситуацію на полі бою та українські атомні станції. Вказав на необхідність демілітаризації ЗАЕС. Також обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема, захисту системи від повітряних атак", - розповів він.

Нагадаємо, російські військові весь ранок 20 листопада обстрілювали територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 потраплянь до об'єктів інфраструктури станції. Крім того, фахівці МАГАТЕ нарахували понад 10 вибухів та зафіксували пошкодження деяких будівель та обладнання.

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Володимир Зеленський Запорізька АЕС Франція
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