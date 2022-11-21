Макрон зателефонував Зеленському: обговорили нові обстріли Запорізької АЕС

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 21 листопада, провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Лідери обговорили нові обстріли Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

"Поінформував про ситуацію на полі бою та українські атомні станції. Вказав на необхідність демілітаризації ЗАЕС. Також обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема, захисту системи від повітряних атак", - розповів він.

Президент України у Twitter також підтвердив розмову з Макроном.

"З кожною військовою перемогою України, відвоюванням Харківської області, а також відвоюванням Херсона Росія відповідає новими бомбардуваннями життєво важливих інфраструктур України", - зазначив французький президент.

За словами Макрона, розмова стосувалася "бомбардувань, які досі терпить Україна, та погрозами, що нависли над Запорізькою електростанцією".

Нагадаємо, російські військові весь ранок 20 листопада обстрілювали територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 потраплянь до об'єктів інфраструктури станції. Крім того, фахівці МАГАТЕ нарахували понад 10 вибухів та зафіксували пошкодження деяких будівель та обладнання.

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