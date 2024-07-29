Макрон предостерег президента Ирана от продолжения помощи РФ в войне против Украины

Что предшествовало

Напомним, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, страна предоставила оккупантам дроны-камикадзе “Шахед”, которыми они практически ежедневно атакуют гражданскую инфраструктуру Украины.

Власти Ирана, несмотря на это, продолжают отрицать поставки вооружения для РФ.

Недавно стало известно, что Евросоюз на год продлил санкции против Ирана за поддержку России в войне против Украины.

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