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Макрон застеріг президента Ірану від продовження допомоги РФ у війні проти України

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель провів переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Однією з тем обговорень стала війна Росії проти України.

Про це сказано у заяві Єлисейського палацу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначили в Єлисейському палаці, Макрон застеріг Пезешкіана від продовження підтримки російських окупантів у війні проти України.

Також французький лідер закликав іранського президента зіграти роль для запобігання ескалації між Ізраїлем та Ліваном шляхом припинення підтримки "дестабілізуючих гравців".

Макрон додав, що Іран повинен припинити ескалацію своєї ядерної програми та дотримуватись вимог міжнародних організацій.

При цьому президент Франції заявив, що звільнення трьох французьких заручників, яких утримує Іран, є обов'язковою умовою для покращення відносин між країнами.

Що передувало

Нагадаємо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, країна надала окупантам дрони-камікадзе "Шахед", якими вони практично щодня атакують цивільну інфраструктуру України.

Влада Ірану, незважаючи на це, продовжує заперечувати постачання озброєння для РФ.

Нещодавно стало відомо, що Євросоюз на рік подовжив санкції проти Ірану за підтримку Росії у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ФранціяРосійська ФедераціяІранЕммануель МакронВійна в Україні