Макрон застеріг президента Ірану від продовження допомоги РФ у війні проти України

Що передувало

Нагадаємо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, країна надала окупантам дрони-камікадзе "Шахед", якими вони практично щодня атакують цивільну інфраструктуру України.

Влада Ірану, незважаючи на це, продовжує заперечувати постачання озброєння для РФ.

Нещодавно стало відомо, що Євросоюз на рік подовжив санкції проти Ірану за підтримку Росії у війні проти України.

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