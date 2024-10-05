Макрон призвал избегать двойных стандартов касательно войн в Украине и Израиле

Международное сообщество должно избегать "двойных стандартов" в глобальных конфликтах, в частности касательно войн на Ближнем Востоке и в Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Открывая саммит лидеров франкоязычных стран, глава государства отметил, что эта группа стран вместе может внести существенный вклад в поддержку глобального мира. По его мнению, это возможно реализовать даже несмотря на ослабление глобального влияния Франции, особенно в Африке.

Макрон убежден, что франкоязычный мир - "это то место, где мы можем вести совместную дипломатию, которая защищает суверенитет и территориальную целостность по всей планете".

"Это место, которое говорит на одном языке с Украиной, на которую сегодня нападают, которая находится под угрозой в своих границах и территориальной целостности из-за российской агрессивной войны. Но она также отстаивает видение, где нет места двойным стандартам, где все жизни равны во всех конфликтах по всему миру", - сказал он.

Издание отмечает, что ранее Макрон уже выражал обеспокоенность кампанией Израиля в Ливане против объектов шиитской боевой группировки "Хезболла", акцентировав внимание на "абсолютно шокирующее" количество жертв среди гражданского населения.

В своей речи на саммите он отметил, что Ливан, как бывшая французская колония, "сегодня пошатнулся в своем суверенитете и мире" из-за эскалации конфликта между Израилем и "Хезболлой".

"Не может быть мира на Ближнем Востоке без решения о двух государствах между Израилем и палестинцами, - отметил французский лидер.

Саммит франкоязычных государств

В пятницу, 4 октября, в городке Вилье-Коттере к северо-востоку от Парижа начался саммит "Франкофонии"

Встреча проводится впервые за 33 года. в ней принимают участие десятки лидеров - от президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди до премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Добавим, что французское влияние в Африке было подорвано переворотами в Мали в 2021 году, Буркина-Фасо в 2022 году и Нигере в 2023 году, в результате которых дружественные Парижу правительства были заменены на хунты, сблизившиеся с Россией.