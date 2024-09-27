Франция и Канада помогут Украине защищаться от агрессии РФ в киберпространстве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канадское правительство .

Документ - канадско-французское право на укрепление партнерства в области обороны и безопасности - был согласован во время встречи в Оттаве 26 сентября премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Франции Эммануэля Макрона.

Лидеры призвали работать вместе, чтобы способствовать развитию укрепленного партнерства в сфере обороны и безопасности, передали в Министерство глобальных дел Канады.

В декларации, в частности, говорится, что Вооруженные Силы обеих стран "будут продолжать углублять стратегическое сотрудничество в сфере киберзащиты в поддержку Украины".

"Мы стремимся сотрудничать с Украиной и нашими партнерами, чтобы дать Украине возможность защитить свой суверенитет, независимость и территориальную целостность перед лицом российской агрессии, как в традиционных сферах, так и в киберпространстве, в частности, путем поддержки укрепления гражданского потенциала Украины в сфере кибербезопасности через Таллинский механизм", - говорится в документе.

Также Оттава и Париж заявляют, что " полны решимости" внести свой вклад в поддержку принципов Устава ООН, а также "способствовать управлению международными кризисами и конфликтами, в том числе в кибернетической сфере, а также обеспечивать безопасность и оборону коллектива членов НАТО".

"Поэтому мы будем углублять наше сотрудничество в сфере обороны и безопасности в целях поддержки Украины, содействия региональной стабильности и безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе, укрепления нашего сотрудничества в управлении кризисами и модернизации наших вооруженных сил и борьбы с иностранным вмешательством и манипулированием информации", - указывается в документе.

Таллиннский механизм

Напомним, в декабре прошлого года Министерства иностранных дел ряда государств, среди которых Украина, создали Таллиннский механизм по киберзащите.

В МИД Украины объяснили, что он призван помочь укрепить киберзащиту и гражданский киберпотенциал страны, а также усилить защиту государства в киберпространстве и удовлетворить долгосрочные потребности в киберустойчивости.

МИД стран-участниц Таллинского механизма будут координировать усилия по мобилизации дополнительной поддержки для нужд профильных учреждений в сфере кибербезопасности.