Харрис поддерживает завершение войны Израиля с ХАМАС на принципах "двух государств"

Фото: кандидат в президенты от демократов Камала Харрис (Getty Images)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выступает за решение конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС на основе принципа "двух государств".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию дебатов в США.

"По этому принципу, должна быть безопасность для израильского народа, и в равной степени для палестинцев", - сказала Харрис, подчеркнув, что Израиль имеет право на самооборону. Она также добавила, что всегда будет оказывать помощь Израилю, чтобы он мог обороняться, в частности, против Ирана. Однако, по ее словам, "война в Газе должна закончиться".