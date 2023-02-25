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Макрон призвал Китай давить на Россию и анонсировал поездку в Пекин

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон, анонсируя свою поездку в Пекин, призвал Китай присоединиться к действиям западных стран, чтобы усилить давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Напомним, вчера, в годовщину войны, Китай обнародовал свой "мирный план" по войне РФ против Украины.

Более подробно о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.

В частности, стоит отметить, что положительно к "мирному плану" отнеслась только Российская Федерация.

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