Макрон закликав Китай тиснути на Росію та анонсував поїздку до Пекіну

Сьогодні, 25 лютого, президент Франції Еммануель Макрон, анонсуючи свою поїздку до Пекіну, закликав Китай долучитись до дій західних країн, щоб посилити тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Нагадаємо, вчора, в річницю війни, Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо війни РФ проти України.

Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході – у матеріалі РБК-Україна.

Зокрема варто зауважити, що позитивно до "мирного плану" віднеслась лише Російська Федерація.

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