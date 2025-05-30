Макрон призвал Китай сдержать КНДР от участия в войне России против Украины

Макрон отметил, что участие войск КНДР в войне России против Украины - это "большой вопрос для всех нас".

"Если Китай не хочет, чтобы НАТО вмешивалось в дела в Юго-Восточной Азии, он должен предотвратить втягивание КНДР в войну в Европе", - подчеркнул он.

Франция давно утверждает, что трансатлантический военный альянс не должен расширять свою деятельность на Азию, и возглавила кампанию по блокированию открытия офиса связи НАТО в Японии в 2023 году.

"Я возражал против участия НАТО в Азии, потому что не верю в то, что стоит быть вовлеченным в чью-то стратегическую конкуренцию", - сказал Макрон, намекнув, что Париж может пересмотреть свою позицию.

Президент Франции также предостерег от риска распространения ядерного оружия и потенциального краха мирового порядка, установленного после Второй мировой войны. Он призвал страны Азии быть "независимыми" как от США, так и от Китая.

"Франция привержена стратегической автономии, свободе суверенитета. Мы защищаем этот подход для Европы и Индо-Тихоокеанского региона", - добавил Макрон.