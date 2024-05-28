Макрон призвал разрешить Украине бить по России, но есть нюанс

Удары по территории России

Напомним, союзники Украины после начала войны предоставляли ВСУ вооружение с условием, что оно не будет использоваться для ударов по России.

Последнее время ситуация начала меняться. Часть партнеров разрешила украинским защитникам наносить удары по России.

В частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сегодня, 28 мая, заявил, что страны ЕС снимают ограничения для Украины на удары по России.

Также министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна не против ударов шведским оружием по территории России.

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