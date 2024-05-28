Страны ЕС начали снимать ограничение для Украины на удары по территории РФ, - Боррель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля.

"Позволяем ли мы использовать оружие (переданное Украине - ред.) на российской территории? Государства-члены начали решать это, снимая такое ограничение. Еще одна важная вещь для обсуждения сегодня", - рассказал Боррель перед заседанием министров обороны стран ЕС.

Он добавил, что “согласно законам войны, нет никаких противоречий” в ударах Украины по территории России. Но, в то же время, часть государств будет опасаться риска эскалации.

"Но вы должны найти баланс между риском эскалации и необходимостью украинцев защищаться. Потому что, конечно, вы не можете направиться туда, откуда происходят атаки, вы находитесь в абсолютно асимметричной ситуации", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.