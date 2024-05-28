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Страны ЕС начали снимать ограничение для Украины на удары по территории РФ, - Боррель

Брюссель, Вторник 28 мая 2024 18:42
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Страны ЕС начали снимать ограничение для Украины на удары по территории РФ, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Европейского союза начали разрешать Украине наносить удары по российской территории. Этот вопрос продолжают обсуждать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля.

"Позволяем ли мы использовать оружие (переданное Украине - ред.) на российской территории? Государства-члены начали решать это, снимая такое ограничение. Еще одна важная вещь для обсуждения сегодня", - рассказал Боррель перед заседанием министров обороны стран ЕС.

Он добавил, что “согласно законам войны, нет никаких противоречий” в ударах Украины по территории России. Но, в то же время, часть государств будет опасаться риска эскалации.

"Но вы должны найти баланс между риском эскалации и необходимостью украинцев защищаться. Потому что, конечно, вы не можете направиться туда, откуда происходят атаки, вы находитесь в абсолютно асимметричной ситуации", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Удары Украины по территории России

Напомним, страны Запада изначально запретили Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по территории России. Этот вопрос стал более актуальным после того, как украинским защитникам начали предоставлять дальнобойные ракеты с радиусом действия до 300 километров.

По состоянию на сейчас несколько стран уже рассказали о том, что они разрешили использовать свое оружие для ударов по России. В частности, такое заявление сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

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